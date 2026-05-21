Пентагон планирует использовать нейросети для наступательных операций 21.05.2026, 22:54

Американские военные формируют рабочую группу для внедрения передовых моделей искусственного интеллекта в кибероперации. Инициативу запустили в этом месяце.

Об этом сообщает Gizmodo со ссылкой на Politico.

Информация о новой программе поступила от двух анонимных источников и из утечки электронной переписки. Цель проекта — изучить безопасное развертывание передовых моделей ИИ во время выполнения миссий Министерства обороны (войны) США.

Военные рассматривают возможность привлечения модели Claude Mythos Preview от компании Anthropic. Ранее Пентагон официально признал этого разработчика риском для цепи поставок. Такой статус теоретически запрещает сотрудничество с компанией как самим вооруженным силам, так и их подрядчикам. Судебные процессы по этому решению до сих пор продолжаются.

О старте инициативы объявил руководитель Киберкомандования и директор Агентства национальной безопасности США Джошуа Радд. Оба ведомства участвуют в рабочей группе, которая должна оценить возможности интеграции технологий от ИТ-гигантов Кремниевой долины в защищенные системы высокого уровня, содержащие самые секретные данные американской разведки.

Цели военных частично совпадают с программой Project Glasswing от разработчика Anthropic, которая позволяет определенным организациям использовать их систему для поиска и исправления уязвимостей в собственных сетях. Минобороны США планирует расширить функционал и превратить программу в оружие для наступательных хакерских действий.

Представители компании Anthropic ранее заявляли, что допускают такое применение своей разработки.

«Инструменты ИИ быстро становятся необходимыми для выявления угроз, приоритезации уязвимостей, ускорения принятия решений и проведения как оборонительных, так и наступательных киберопераций быстрее наших противников», — сказал Politico экс-заместитель командующего Киберкомандования США Чарльз Мур.

По данным The Wall Street Journal, несмотря на споры вокруг Anthropic, администрация Трампа уже вовлечена во внедрение модели Mythos из-за рисков для национальной безопасности. Белый дом воспользовался правом вето на добавление 70 новых организаций в проект Project Glasswing, а сам Пентагон намерен и дальше исследовать возможности применения этой технологии.

