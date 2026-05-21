Ученица российского Z-фигуриста Плющенко будет выступать за Беларусь 21.05.2026, 23:33

Кира Трофимова

Российская фигуристка Кира Трофимова получила разрешение от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) для выступлений за сборную Беларуси. Об этом сообщает РИА Новости.

Трофимова сможет принимать участие в юниорских международных стартах начиная со следующего сезона, но только после получения специального разрешения от Международного союза конькобежцев (ISU) и при условии допуска белорусской сборной к соревнованиям.

Спортсменке 16 лет. Она не выходила на лед в официальных турнирах с 2025 года. В настоящее время она тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Как сообщал Charter97.org, сын российского Z-фигуриста Плющенко будет выступать за Азербайджан.

Отметим, ранее сам Евгений Плющенко публично клеймил «сменщиков» спортивного гражданства. «Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду. Отказаться от нашего президента, от наших земель…», — говорил он.

