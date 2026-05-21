21 мая 2026, четверг, 23:39
Крупнейший НПЗ «Лукойла» остановил половину мощностей

  • 21.05.2026, 23:41
Крупнейший НПЗ «Лукойла» остановил половину мощностей

Его атаковали беспилотники.

Завод «Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ), входящий в топ-5 крупнейших в России, остановил половину мощностей после налета беспилотников в среду, сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники.

По данным агентства, в результате атаки на заводе была остановлена установки первичной переработки АВТ-6, которая обеспечивает 53% мощностей — 25,7 тысячи тонн в сутки. Другие ‌технологические установки на НОРСИ, который является крупнейшим НПЗ у «Лукойла», не пострадали и остаются в работе, сообщили собеседники Reuters.

По их словам, завод со среды прекратил отпуск мелкооптовых партий моторного топлива, а также приостанавливал продажу бензина на бирже. В четверг топливо с НПЗ снова появилось в биржевой торговле, однако объемы предложения примерно на 40% ниже обычных.

Мощность НОРСИ, четвертого по объему переработки и второго по объему производства бензина НПЗ ‌в РФ, превышает 15 миллионов тонн сырья в год.

Ранее в мае из-за атак БПЛА были полностью остановлены Рязанская НПК, Московский НПЗ и завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области. А НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС) с прошлой недели работает на загрузке около четверти ‌от номинала.

По подсчетам Reuters, после череды налетов повреждения получили все все крупные НПЗ в центральной России. Вместе они выпускали свыше 30% всего автобензина в стране и около 25% дизельного топлива.

