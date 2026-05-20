Белорусские пляжники разгромили Турцию на старте Евролиги 20.05.2026, 19:12

Фото: НОК Беларуси / сборная Беларуси

10:2.

Сборная Беларуси по пляжному футболу разгромила соперников в стартовом матче нового сезона Евролиги.

Подопечные Николаса Альварадо не оставили шансов сборной Турции, завершив встречу уверенной победой со счетом 10:2.

В составе национальной команды голами отметились Олег Гапон (2), Иван Константинов, Анатолий Рябко (2), Михаил Августов, Артемий Дрозд (2), Никита Чайковский и Егор Городецкий.

Следующим противником белорусских пляжников станет команда из Чехии. Матч пройдет 21 мая. Завершится групповой этап поединком со сборной Португалии 22 мая.

Напомним, согласно регламенту турнира, в полуфинал выйдут по две лучшие команды из групп А и В.

