Акции «Газпрома» обвалились на итогах визита Путина в Китай 20.05.2026, 19:17

Договоренностей о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» снова не удалось достичь.

Акции «Газпрома» резко подешевели на Московской бирже в среду на итогах визита в Китай диктатора РФ Владимира Путина, которому вновь не удалось достичь договоренностей о строительстве газопровода «Сила Сибири-2», передает The Moscow Times .

На 18.32 по Минску бумаги «Газпрома» упали на 3,5%, до 119,06 рубля за штуку, и стали антилидерами по темпам снижение среди всех «голубых фишек» российского рынка. За день газовый холдинг потерял около 100 млрд рублей капитализации, а по сравнению с уровнями на начало поездки Путина в Пекин — более 120 млрд, или $1,75 млрд.

«Инвесторы ждали конкретику по „Силе Сибири — 2“, но снова получили неопределённость», — пишут аналитики «СберИнвестиций». Вместе с «Газпромом» на 6% обвалились бумаги ТМК. «Компания была готова поставлять трубы большого диаметра для „Силы Сибири — 2“, и инвесторы рассматривали её как одного из возможных бенефициаров проекта. Но решения по газопроводу нет — а значит, нет и крупного заказа», — отмечает Сбер.

Под давлением оказался весь рынок, констатирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Индекс Мосбиржи, включающий четыре десятка крупнейших российских компаний, закончил день снижением на 1%, до 2637,3 пункта. На 2% просели акции «Роснефти», на 1,5% — «Газпром нефти», на 1,3% — «Новатэка».

На рынок давит «отсутствие конкретных итогов переговоров между РФ и КНР», отмечает Чернов.

Хотя Путин взял с собой 5 вице-премьеров и министров, говорил о «безграничных» перспективах сотрудничества с Китаем и подписал с Си Цзиньпином «декларацию о строительстве многополярного мира», новых крупных контрактов из Пекина президенту привезти не удалось. В списке из 40 документов, подписанных по итогам визита, ни один не касается нефтегазового сотрудничества. Нет в них ни слова о «Силе Сибири-2», переговоры о которой Кремль ведет более 10 лет.

По проекту нового газопровода «Газпрома» остались несогласованные «нюансы», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Нет договоренностей, по его словам, о сроках начала строительства трубы, которая отчаянно нужна потерявшему европейский рынок «Газпрому».

Камнем преткновения для нового газопровода, который отчаянно нужен потерявшему европейский рынок «Газпрому», остается цена газа, рассказывал ранее знакомый с ситуацией источник Financial Times. По его данным, Китай требует снизить цену до уровня, близкого к внутрироссийскому. А это около $50 за тысячу кубометров, что в 5 раз ниже, чем Пекин платит сейчас ($258 за тысячу кубов), и в 8,5 раза меньше цен «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье ($420).

