В Минске издали книгу о Ефросинии Полоцкой для незрячих детей 20.05.2026, 18:58

Текст напечатан шрифтом Брайля.

Презентация книги о известной белорусской просветительнице для незрячих и слабовидящих детей, изданной Издательским советом БПЦ, прошла в специальной школе №188 в Минске, пишет БелТА.

Издание создано с учетом различных потребностей: текст напечатан шрифтом Брайля, есть аудиоверсия, а также включено тактильное изображение иконы, которую можно «рассмотреть» на ощупь. К ней прилагается специальное описание, чтобы дети могли лучше представить образ.

Книга создавалась как комплексный образовательный проект. Для тех, кто не читает по Брайлю, предусмотрено аудио — ее можно послушать через QR-коды. В озвучивании участвовали профессиональные артисты и священник.

Авторы подчеркивают, что выбор фигуры неслучаен: Евфросиния Полоцкая считается не только духовной заступницей Беларуси, но и важной просветительницей, которая развивала образование и культуру. Поэтому ее образ должен стать примером для детей.

В ближайшее время книгу передадут во все специализированные учреждения страны, где учатся дети с нарушениями зрения.

