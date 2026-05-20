Украинские бойцы модернизировали перехватчик Sting сеткометом и поймали 9 российских БПЛА
- 20.05.2026, 18:31
Перехватчик работает в стиле человека-паука.
Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» сбили 9 российских БПЛА с помощью дронов-перехватчиков STING.
Украинские военные усовершенствовали беспилотник сеткометом и во время боевых вылетов ловили вражеские дроны прямо в воздухе.
Вследствие попадания в сеть лопасти БПЛА запутывались, после чего воздушная цель противника падала.
Зрелищными кадрами боевой работы поделились «Дикие шершни» в своем Telegram-канале.