Украинские бойцы модернизировали перехватчик Sting сеткометом и поймали 9 российских БПЛА 20.05.2026, 18:31

1,388

Перехватчик работает в стиле человека-паука.

Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» сбили 9 российских БПЛА с помощью дронов-перехватчиков STING.

Украинские военные усовершенствовали беспилотник сеткометом и во время боевых вылетов ловили вражеские дроны прямо в воздухе.

Вследствие попадания в сеть лопасти БПЛА запутывались, после чего воздушная цель противника падала.

Зрелищными кадрами боевой работы поделились «Дикие шершни» в своем Telegram-канале.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com