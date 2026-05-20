20 мая 2026, среда, 19:37
Украинские бойцы модернизировали перехватчик Sting сеткометом и поймали 9 российских БПЛА

  • 20.05.2026, 18:31
  • 1,388
Перехватчик работает в стиле человека-паука.

Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» сбили 9 российских БПЛА с помощью дронов-перехватчиков STING.

Украинские военные усовершенствовали беспилотник сеткометом и во время боевых вылетов ловили вражеские дроны прямо в воздухе.

Вследствие попадания в сеть лопасти БПЛА запутывались, после чего воздушная цель противника падала.

Зрелищными кадрами боевой работы поделились «Дикие шершни» в своем Telegram-канале.

