Путин вылетел из Китая 8 20.05.2026, 18:28

2,940

Фото: Getty Images

В аэропорту Пекина диктатора РФ провожали школьники.

Диктатор России Владимир Путин вылетел из Китая после двухдневного визита, сообщил корреспондент «КоммерсантЪ». В аэропорту Пекина Путина провожал почетный караул и школьники. Старшеклассники размахивали китайскими и российскими флагами и кричали «Сердечно провожаем!».

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай 19 мая. Сегодня он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых стороны подписали документы о сотрудничестве. Главы двух государств также обсудили актуальные вопросы международной повестки, включая войну в Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com