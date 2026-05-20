20 мая 2026, среда, 19:36
8
  • 20.05.2026, 18:28
  • 2,940
Путин вылетел из Китая
Фото: Getty Images

В аэропорту Пекина диктатора РФ провожали школьники.

Диктатор России Владимир Путин вылетел из Китая после двухдневного визита, сообщил корреспондент «КоммерсантЪ». В аэропорту Пекина Путина провожал почетный караул и школьники. Старшеклассники размахивали китайскими и российскими флагами и кричали «Сердечно провожаем!».

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай 19 мая. Сегодня он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых стороны подписали документы о сотрудничестве. Главы двух государств также обсудили актуальные вопросы международной повестки, включая войну в Украине.

