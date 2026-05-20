Путин вылетел из Китая8
- 20.05.2026, 18:28
В аэропорту Пекина диктатора РФ провожали школьники.
Диктатор России Владимир Путин вылетел из Китая после двухдневного визита, сообщил корреспондент «КоммерсантЪ». В аэропорту Пекина Путина провожал почетный караул и школьники. Старшеклассники размахивали китайскими и российскими флагами и кричали «Сердечно провожаем!».
Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай 19 мая. Сегодня он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых стороны подписали документы о сотрудничестве. Главы двух государств также обсудили актуальные вопросы международной повестки, включая войну в Украине.