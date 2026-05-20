20 мая 2026, среда, 19:37
Нацбанк анонсировал запуск в обращение новой банкноты

2
  20.05.2026, 18:39
  • 2,754
Новые купюры появятся с 1 июня.

С 1 июня в Беларуси выпускают в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Постановление об этом подписал глава Нацбанка Роман Головченко, сообщила пресс-служба ведомства.

Выпуск новых купюр происходит «в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению».

Банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных купюр меньшего номинала, выпущенных в обращение в 2019—2022 годах.

«Новую банкноту покажем позже, но уже сейчас можем сказать, что изменения в дизайне есть», — заявили в Нацбанке.

