Нацбанк анонсировал запуск в обращение новой банкноты

Нацбанк анонсировал запуск в обращение новой банкноты2
- 20.05.2026, 18:39
Новые купюры появятся с 1 июня.
С 1 июня в Беларуси выпускают в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Постановление об этом подписал глава Нацбанка Роман Головченко, сообщила пресс-служба ведомства.
Выпуск новых купюр происходит «в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению».
Банкнота номиналом 200 рублей продолжит серию ранее обновленных купюр меньшего номинала, выпущенных в обращение в 2019—2022 годах.
«Новую банкноту покажем позже, но уже сейчас можем сказать, что изменения в дизайне есть», — заявили в Нацбанке.