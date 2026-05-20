Украинские пограничники уничтожили стартовые позиции FPV-дронов оккупантов
- 20.05.2026, 17:59
Удары нанесены также по технике противника.
Пограничники бригады «Форпост» на Южно-Слобожанском направлении вблизи Волчанска ежедневно уничтожают технику, укрытия и живую силу россиян еще до возможной атаки.
Одной из главных целей украинских защитников являются стартовые позиции оккупантов, откуда враг запускает FPV-дроны.
На опубликованных в интернете кадрах показаны удары дронов, уничтоживших автомобиль, укрытия и три 3 антенны связи россиян.
Точные удары пограничников позволяют срывать планы противника еще до начала атак и затрудняют ведение боевых действий на этом направлении.