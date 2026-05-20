Актер с внешностью ребенка стал звездой Сети 20.05.2026, 17:43

Хоу Сян

Его называют «нестареющим мужчиной».

Китайский актер Хоу Сян, которого в сети называют «нестареющим мужчиной», вновь оказался в центре внимания после выхода исторической драмы «Флаги славы» («Flags of Glory»). Артисту уже 40 лет, однако из-за редкого нарушения развития он внешне напоминает подростка, пишет South China Morning Press (перевод — сайт Charter97.org).

По данным китайских СМИ, его рост и развитие голоса остановились примерно в девятилетнем возрасте. Несмотря на это, актер сумел построить успешную карьеру на телевидении.

Широкую известность Хоу получил в 2005 году после съемок в популярном ситкоме «Дом с детьми» («Home with Kids»), где сыграл школьника, хотя на тот момент ему было уже 19 лет. Позже он исполнил роли в других сериалах.

Сам актер признавал, что детская внешность ограничивала выбор ролей, однако считал это своей особенностью и преимуществом.

В 2013 году Хоу женился на бывшей однокласснице Чжао Инь.

