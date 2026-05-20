Нефтепереработка в Центральной России практически остановилась 2 20.05.2026, 18:14

Из-за атак БПЛА.

Все крупные НПЗ в центральной России были вынуждены полностью прекратить или существенно снизить переработку сырья и производство нефтепродуктов в результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за последние две недели, подсчитал Reuters на основе официальных данных и информации источников.

Количество атак с использованием БПЛА на энергетическую инфраструктуру России возросло в 2026 году, а число НПЗ, ставших целями, с начала года удвоилось, и во второй половине мая заводы Центральной России, снабжающие топливом внутренний рынок и обеспечивающие значительную долю экспорта нефтепродуктов, почти остановились, передает The Moscow Times.

Среди крупных НПЗ в центральной части страны, подвергшихся ‌атакам, — заводы в Киришах, Москве, Нижнем Новгороде, Рязани ‌и Ярославле.

Так, полностью остановлены с 15 мая Рязанская НПК, с 17 мая — Московский НПЗ. НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС), по информации источников на топливном рынке, с прошлой недели работает на загрузке около четверти ‌от номинала.

Один из крупнейших в стране НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» («Кинеф» мощностью 20 миллионов тонн нефти в год) полностью остановлен с 5 мая, еще один крупный завод — «Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ мощностью 17 миллионов ‌тонн в год) подвергся атаке 20 мая. Удалось ли НОРСИ частично сохранить работоспособность, установить пока не удалось.

Суммарная мощность полностью или частично остановившихся НПЗ свыше 83 миллионов тонн в год (238.000 тонн в сутки) — около четверти от ‌российской. Вместе они выпускали свыше 30% всего автобензина в России и около 25% дизельного топлива, следует из подсчетов Reuters.

Например, Рязанская НПК значительную часть выпускаемого топлива поставляет на рынок Москвы и Московской области. Продажи автобензина и дизельного топлива Рязанской НПК на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) прекращены с прошлой пятницы, по данным биржи.

ЯНОС с 8 мая также почти полностью прекратил продажи автобензина на СПбМТСБ, реализация дизтоплива снизилась в 2,5 раза.

Ряд других российских НПЗ, которые могли бы компенсировать выпадающие объемы производства нефтепродуктов на поврежденных заводах в центральной ‌части страны, сами подверглись атакам и также остановлены или работают не на полную ‌мощность, отмечает Reuters.

В частности, в настоящее время простаивают: НПЗ «Пермнефтеоргсинтез» (13 миллионов тонн в год), Астраханский ГПЗ (3 миллиона тонн газового конденсата). Новокуйбышевский НПЗ (8 миллионов тонн в год) работает примерно на ‌четверть мощности.

