Украинский дрон взял под контроль дорогу в Донецке 20.05.2026, 17:38

Z-блогеры в панике.

Украинские силы обороны всё глубже и эффективнее берут под огневой и разведывательный контроль ключевые логистические артерии врага в глубоком тылу на оккупированной территории Донецкой области. В сети появилась видеозапись, вызвавшая серьезную панику среди российских захватчиков и военных блогеров.

На обнародованных кадрах запечатлен полет украинского беспилотника непосредственно над Донецкой кольцевой автомобильной дорогой. По словам автора публикации, Силы обороны Украины развернули целую сеть воздушного патрулирования стратегических трасс.

«Тревожно. Украинские дроны патрулируют объездную дорогу Донецка», — пишет автор публикации в комментарии к видео.

Украинские разведывательные БПЛА свободно летают над автомобильными дорогами, сканируют общий поток транспорта и вычисляют военные машины, топливозаправщики и грузовики армии РФ.

Оккупанты жалуются, что аналогичная критическая ситуация для них сложилась не только на кольцевой Донецка, но и на Мариупольской и Старобешевской трассах. В публикации также говорится о том, что вдоль дорог на обочинах и в кустах скрывается большое количество так называемых «дронов-ждунов». Эти FPV-камикадзе находятся в режиме ожидания и, как только разведывательный аппарат фиксирует жирную цель, мгновенно поднимаются в воздух и атакуют.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com