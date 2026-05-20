WSJ: Anthropic против Китая 1 20.05.2026, 17:24

Американскии ИИ компании находятся на передовой противостояния с Пекином.

Компания Anthropic, один из ведущих разработчиков искусственного интеллекта в США, все чаще рассматривается не только как технологический бизнес, но и как участник геополитического противостояния с Китаем, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Глава компании Дарио Амодеи утверждает, что мир вступил в гонку ИИ, исход которой может повлиять на будущее демократии. По его словам, США и Китай соревнуются в разработке передовых моделей, способных находить уязвимости в сложных цифровых системах и использовать их в киберпространстве.

По оценкам отрасли, Китай и киберпреступные группы отстают от ведущих американских моделей всего на короткий срок, что усиливает опасения по поводу безопасности технологий.

Особое внимание вызывает политика Китая в отношении «открытых» моделей искусственного интеллекта, которые можно свободно модифицировать. В США считают, что это повышает риск неконтролируемого использования технологий без механизмов ограничения или отключения.

На фоне этого обсуждаются и экономические последствия ИИ-гонки. Инвесторы опасаются возможного «перегрева» рынка и того, что не все компании смогут окупить многомиллиардные вложения в разработку моделей.

Внутри США усиливаются споры о том, чем является Anthropic — коммерческой компанией или фактически аналитическим центром, работающим на национальную безопасность.

Эксперты отмечают, что ИИ становится не только технологической революцией, но и частью новой холодной войны, где кибероперации, данные и модели машинного обучения приобретают стратегическое значение, сопоставимое с оружием массового воздействия.

