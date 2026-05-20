20 мая 2026, среда, 17:52
Великобритания предупредила Путина шестью словами

  20.05.2026, 16:54
Великобритания предупредила Путина шестью словами

Европейские страны продолжат поддерживать Украину.

Великобритания выступила с резким предупреждением в адрес Путина после новой волны российских ударов по Украине, в результате которых погибли мирные жители. Поводом стала атака на жилой дом, унесшая жизни 24 человек, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

На заседании Совета Безопасности ООН временный поверенный Великобритании <и>Джеймс Карьюки заявил, что Россия возобновила атаки сразу после окончания краткого перемирия, объявленного на время проведения Парада Победы в Москве.

«Как только парад закончился — убийства продолжились», — подчеркнул британский дипломат.

По словам Карьюки, Кремль согласился на прекращение огня лишь ради безопасности праздничных мероприятий в российской столице, опасаясь ударов украинских беспилотников.

Британский представитель обвинил Москву в действиях «из страха и отчаяния», отметив, что Россия несет тяжелые потери и не способна добиться поставленных целей военным путем.

Особое внимание привлекла его жесткая фраза в адрес Кремля: «Никто больше в это не верит», — заявил Карьюки, комментируя попытки Москвы убедить мир в неизбежности своей победы.

Он также заявил, что европейские страны продолжат поддерживать Украину.

На этом фоне российские государственные СМИ вновь начали выступать с угрозами в адрес Запада, включая заявления о возможном ядерном ответе в случае дальнейшей помощи Киеву. При этом западные источники оценивают потери российской армии в 30–35 тысяч человек ежемесячно.

