Великобритания предупредила Путина шестью словами

Великобритания предупредила Путина шестью словами1
- 20.05.2026, 16:54
Европейские страны продолжат поддерживать Украину.
Великобритания выступила с резким предупреждением в адрес Путина после новой волны российских ударов по Украине, в результате которых погибли мирные жители. Поводом стала атака на жилой дом, унесшая жизни 24 человек, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).
На заседании Совета Безопасности ООН временный поверенный Великобритании <и>Джеймс Карьюки заявил, что Россия возобновила атаки сразу после окончания краткого перемирия, объявленного на время проведения Парада Победы в Москве.
«Как только парад закончился — убийства продолжились», — подчеркнул британский дипломат.
По словам Карьюки, Кремль согласился на прекращение огня лишь ради безопасности праздничных мероприятий в российской столице, опасаясь ударов украинских беспилотников.
Британский представитель обвинил Москву в действиях «из страха и отчаяния», отметив, что Россия несет тяжелые потери и не способна добиться поставленных целей военным путем.
Особое внимание привлекла его жесткая фраза в адрес Кремля: «Никто больше в это не верит», — заявил Карьюки, комментируя попытки Москвы убедить мир в неизбежности своей победы.
Он также заявил, что европейские страны продолжат поддерживать Украину.
На этом фоне российские государственные СМИ вновь начали выступать с угрозами в адрес Запада, включая заявления о возможном ядерном ответе в случае дальнейшей помощи Киеву. При этом западные источники оценивают потери российской армии в 30–35 тысяч человек ежемесячно.