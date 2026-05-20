Белорусские банки вводят изменения по карточкам

Белорусские банки вводят изменения по карточкам2
- 20.05.2026, 16:26
Новшества коснутся лимитов, комиссий и обслуживания.
У некоторых банков появились изменения по карточкам. «Зеркало» составило подборку новшеств.
«Технобанк» с 20 мая изменил лимиты по операциям по карточкам — снять через банкоматы и пункты выдачи наличных на территории Беларуси теперь можно до 5000 рублей в сутки (или 2000 долларов, или 2000 евро). Также это финучреждение отменило пониженные лимиты на совершение операций в странах Латиноамериканского и Азиатско-Тихоокеанского регионов.
«Белагропромбанк» с 1 июня введет изменения по стоимости выпуска и обслуживания карточек, которые включены в пакеты услуг «Лайт», «Медиум», «Премиум». «По данным картам введены условия бесплатности», — уточнили в финучреждении.
«Белгазпромбанк» с 15 июня введет новшества по дебетовому «пластику». «Внесены уточнения в порядок получения дополнительной карточки, выпущенной физическому лицу, которое не владеет текущим счетом, доступ к которому обеспечивается с использованием платежной карточки», — сообщили в банке.
«БСБ Банк» внес изменения по привилегиям для новых держателей премиальных карт — Visa Platinum, Visa Infinite и Mastercard World Black Edition. С 8 июня по ним приостановят предоставление купонов на трансфер. Новшество затронет новых клиентов.
«Нео Банк Азия» стал предлагать виртуальную карточку «Белкарт» в своем мобильном приложении. «Пластик» можно выпустить онлайн бесплатно.
«Сбер Банк» изменил комиссию за снятие наличных и размер годовых на остаток денег свыше 500 рублей для карточек пакета «СберКарта Молодежная». Лимит изменился с 1000 до 300 рублей, а начисления — с 3% до 0,01%.