Новый Volvo XC60 впервые заметили на дорогах 2 20.05.2026, 16:04

Премиальный кроссовер получит гибридную установку с большим запасом хода.

Новый Volvo XC60 засветился во время тестов. Премиальный кроссовер изменится внешне и получит инновационную плагин-гибридную установку с увеличенным запасом хода на электротяге.

Обновленный кроссовер Volvo XC60 дебютирует в начале 2027 года, а пока проходит испытания в Испании. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Это уже будет третья модернизация Volvo XC60. На фото тестовый прототип частично заклеили пленкой, однако видно, что у кроссовера новые фары, фонари, решетка радиатора и бамперы.

Салон Volvo XC60 на фото виден лишь частично, но можно разглядеть огромный тачскрин. Стоит отметить, что интерьер обновили в прошлом году, установив мультимедийную систему на базе Google с сенсорным дисплеем портретного формата.

Основные изменения ожидаются под капотом, ведь кроссовер Volvo XC60 2027 получит усовершенствованные силовые агрегаты, которые будут соответствовать будущим экологическим нормам Евро-7. В частности, ожидается плагин-гибридная установка нового поколения, которую анонсировали ранее. На фото попал именно плагин-гибрид — об этом свидетельствует лючок зарядного гнезда на переднем левом крыле.

Гендиректор Volvo Хокан Самуэльссон отметил, что будущие плагин-гибриды Volvo смогут преодолеть 160-200 км в электрическом режиме, а общий запас хода на бензине и электротяге составит от 800 до 960 км.

