Офицер ВСУ: Наступление российских войск захлебнулось 1 20.05.2026, 15:49

Украинские дроны превращают российские маршруты снабжения в зону поражения.

Украинские дроны все глубже бьют по логистике оккупантов на захваченных территориях. В районе Донецка, Мариуполя и Старобешево российские трассы уже перестают быть безопасными.

Как удары по логистике россиян отражаются на фронте и ходе боевых действий? Об этом сайт Charter97.org поговорил с военным экспертом, майором запаса Национальной гвардии Украины Алексеем Гетьманом:

— Очень сложно посчитать в каком-то процентном отношении, насколько хуже стало россиянам на линии фронта. Но ВСУ действительно начали наносить удары средней дальности — на расстоянии от 20–30 до 150–180 километров за линией боевого столкновения.

Атакуются колонны, склады — тактические и оперативные, центры управления и так далее. Над Мариуполем, да, действительно, можно сказать, что небо практически под нашим контролем. Особенно это касается дорог, по которым оккупанты могут везти грузы из России по своим логистическим маршрутам.

Это не может не влиять на ситуацию. Если раньше они там спокойно перемещались, то сейчас у них возникают сложности.

Но оценить, насколько именно стало сложнее, должны сами оккупанты. Россияне должны написать отчет: «Нам стало сложнее». А насколько хуже — это уже, я не знаю, эмоциональная оценка. При этих ударах важно, что ВСУ успешно уничтожают операторов беспилотников. Это ухудшает их возможности по разведке и по атакам, дроновым атакам по нам. Вот это важный момент.

Мы бьем не только по складам и логистике, которые я перечислил. Серьезная часть ударов — это как раз удары по местам, где находятся операторы, которых мы вычисляем. Если дрон не на оптоволокне, то видно, откуда им управляют. А если он управляется по любой навигации, которую они используют, то это же приемник-передатчик. Мы видим, где находится дрон как приемник, значит, видим, откуда идет передача. То есть оператор точно так же излучает и работает. Мы его вычисляем и по нему атакуем.

— Вы уже упомянули, что украинские дроны могут действовать в районе Мариуполя и бить по трассе Мариуполь — Донецк. Какие последствия для оккупантов может иметь перерезание сухопутных путей в Крым и на юг Украины?

— На сегодняшний день, по большому счету, наступление российских войск захлебнулось. Количество боевых столкновений остается высоким, а продвижения практически нет.

Это оценка и наших карт DeepState, и (карт Института изучения войны https://charter97.org/ru/news/2026/5/12/683738/), и разведок разных стран — Америки, Британии, Германии, Эстонии. Практически нет продвижения российских войск.

Вот так эти удары и влияют на ситуацию. Не только благодаря им остановлено российское наступление, но это одна из важных составляющих. Именно такие удары ограничивают российские возможности для серьезных наступательных действий.

Сложности с поставками на юг тоже будут иметь значение. Это одно из направлений удара, который сами россияне анонсировали. Они говорили об атаках на Покровско-Мирноградском, Константиновском, Южно-Запорожском направлениях — назовем это одним общим направлением.

Если у российских оккупантов будут сложности с поставкой всего необходимого, им будет сложно или практически невозможно проводить наступательные действия.

Мы каждое утро видим в сводках Генерального штаба, сколько и чего уничтожено. Обычно мы акцентируемся на количестве живой силы, но вы посмотрите, сколько уничтожается техники. Ее же надо как-то подвозить, обновлять, пополнять. А если невозможно привезти — вот и результат.

Я думаю, что дальше мы увидим уменьшение количества уничтоженной вражеской техники. Не потому, что ВСУ стали хуже ее уничтожать, а потому, что она начнет заканчиваться.

— Возможна ли ситуация, при которой Россия просто не сможет нормально снабжать свои оккупационные силы в захваченных районах Запорожской и Херсонской областей? Что для этого должны делать ВСУ?

— ВСУ к этому стремятся. Мы стремимся к тому, чтобы Россия не могла нормально снабжать свои войска. Но полностью перекрыть все, особенно летом, все какие-то козьи тропы — это просто невозможно.

А вот сделать так, чтобы необходимое количество снарядов, артиллерии и техники не доставлялось так, как нужно для ведения боевых действий согласно штатным расписаниям и боевым распоряжениям, — вот это мы можем сделать. И это мы делаем.

А полностью перекрыть — зачем? Охотиться за каким-то дурачком с ранцем, который будет нести ящик гранат? До линии фронта он этот ящик все равно не донесет, мы его там и ликвидируем.

ВСУ надо уничтожать серьезные колонны, серьезную технику, тяжелую технику, артиллерию, которая перемещается. Именно это и будет бить по российской логистике сильнее всего.

