Визиты Трампа и Путина в Китай оказались удивительно похожи

Визиты Трампа и Путина в Китай оказались удивительно похожи1
- 20.05.2026, 16:21
Но есть и отличия.
Китай организовал для Путина и президента США Дональда Трампа практически идентичные государственные церемонии во время их визитов в Пекин, подчеркнув стремление лидера КНР Си Цзиньпина сохранять баланс в отношениях с Москвой и Вашингтоном, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).
Оба лидера получили максимально торжественный прием: красная дорожка у трапа самолета, дети с флагами и приветственными лозунгами, а затем официальная церемония у Дома народных собраний с военным оркестром, артиллерийским салютом и исполнением гимнов.
Переговоры также проходили по схожему сценарию — в Восточном зале за длинным столом на фоне традиционной китайской ширмы с изображением журавлей.
Однако различия проявились в деталях протокола. Дональда Трампа в аэропорту встречал вице-президент КНР Хань Чжэн, тогда как Путина — глава МИД Китая Ван И. Аналитики связывают это с тем, что визиты Путина в Китай стали регулярными, а приезд Трампа рассматривается как более редкое и значимое событие.
Российская делегация оказалась заметно более масштабной. В нее вошли пять вице-премьеров, восемь министров и руководители крупных государственных корпораций. Китайская сторона ответила сопоставимым уровнем представительства.
Отдельное внимание СМИ привлек контраст в составе делегаций, встреча Трампа с китайским руководством прошла почти исключительно в мужском составе, тогда как на переговорах с Путиным присутствовали несколько женщин-чиновников с обеих сторон.