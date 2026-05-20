Минчанин угнал авто одной девушки, чтобы поехать ко второй

  • 20.05.2026, 15:47
Прав у него не было.

В Минске возбудили уголовное дело об угоне автомобиля в отношении 24-летнего местного жителя, сообщили в МВД.

Инцидент заметил участковый во время поквартирного обхода: возле одного из подъездов он увидел иномарку, которая врезалась в скамейку. Водитель попытался уехать, однако милиционер успел его остановить.

Выяснилось, что за рулём находился молодой человек, не имеющий водительских прав. Как установили правоохранители, автомобиль он взял без разрешения у своей знакомой.

Незадолго до происшествия минчанин участвовал в застолье, которое хозяйка машины устроила в честь её покупки. После употребления алкоголя мужчина вспомнил, что его ждёт другая девушка, и решил отправиться к ней на чужом автомобиле.

Размер причинённого ущерба сейчас устанавливается. Возмещать его предстоит фигуранту уголовного дела.

