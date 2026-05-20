Российский танкер застрял у берегов Чили 1 20.05.2026, 16:08

По данным трейдеров, груз, вероятно, предназначался для Боливии.

Танкер «MT Sauri» с российским дизельным топливом почти два месяца дрейфует у берегов Чили ожидая разгрузки, несмотря на нехватку топлива в ряде стран Южной Америки. Об этом пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Судно загрузило около 30 тысяч тонн дизеля в российском порту Высоцк еще 12 февраля, прошло через Панамский канал и с 17 марта находится неподалеку от чилийского порта Арика.

По данным трейдеров, груз, вероятно, предназначался для Боливии, которая зависит от поставок топлива через соседние морские порты. Причины столь длительной задержки официально не раскрываются. Боливийская государственная энергетическая компания YPFB ситуацию пока не прокомментировала.

Рынок связывает происходящее с глобальными сбоями в логистике после роста цен на топливо на фоне войны вокруг Ирана. Из-за скачка цен некоторые трейдеры начали перенаправлять грузы в поисках более выгодных контрактов.

В апреле как минимум три танкера с российским дизелем уже меняли маршруты во время рейсов из Бразилии. Еще три судна с 120 тысячами тонн топлива сейчас также находятся в море без окончательного пункта назначения.

Россия активно наращивает поставки топлива в Латинскую Америку после западных санкций. Только в 2025 году Боливия импортировала из России не менее 190 тысяч тонн дизеля.

