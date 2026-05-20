Украина перерезала логистику россиян на оккупированных территориях 20.05.2026, 12:17

Речь идет о важных дорогах в районе Донецка, Мариуполя и Старобешево.

Украинский журналист Денис Казанский сообщил о массовых жалобах россиян на ситуацию с логистикой на оккупированных территориях Украины. По его словам, российские пропагандисты признают: передвижение по важнейшим трассам стало крайне опасным из-за активности украинских беспилотников.

В частности, речь идет о важных дорогах в районе Донецка, Мариуполя и Старобешево. Украинские БПЛА там ведут постоянное наблюдение за движением техники, выявляют военные цели и периодически наносят удары.

Также россияне с тревогой сообщают о применении дронов в режиме ожидания и использовании «сбросов». По словам российских источников, ситуация на дорогах сейчас опаснее, чем была в 2023 году, поскольку беспилотники действуют уже глубоко в тылу.

Украинская сторона называет такую тактику «огневым контролем логистики», предполагающим круглосуточное присутствие разведывательных и ударных дронов в воздухе над ключевыми дорожными артериями.

