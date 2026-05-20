Таксист из Бобруйска спас пенсионерку от мошенников

Таксист из Бобруйска спас пенсионерку от мошенников3
- 20.05.2026, 12:55
Он обратил внимание на странное поведение.
В Бобруйске таксист помог предотвратить мошенничество в отношении 61-летней пенсионерки, вовремя заподозрив обман и обратившись в милицию, сообщили в пресс-службе МВД.
Мужчина вёз пожилую пассажирку в Минск и обратил внимание на её тревожное состояние, а также на то, что всю дорогу она непрерывно разговаривала по телефону. Во время поездки женщина рассказала, что направляется в столицу, чтобы «задекларировать» свои сбережения.
Когда водитель доставил пассажирку по указанному адресу, он заметил, что это вовсе не здание налоговой инспекции, а обычный жилой дом. Это вызвало у него подозрения, после чего он сразу связался с правоохранителями.
Как выяснилось позже, пенсионерке позвонили злоумышленники, представившиеся сотрудниками газовой службы. Под предлогом «проверки оборудования» они убедили женщину назвать код из SMS-сообщения. Затем мошенники заявили, что от её имени якобы проводятся незаконные финансовые операции, и убедили срочно отвезти все наличные в Минск для так называемой «декларации». Благодаря бдительности таксиста женщина не успела передать деньги аферистам.