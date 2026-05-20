CNN: Си заметил, что Россия проигрывает Украине 20.05.2026, 13:02

Фото: Getty Images

Трампу тоже пора «прозреть».

Положение России в войне против Украины становится все более сложным, и это уже замечают даже в Пекине. По данным западных источников, во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Путин однажды может пожалеть о вторжении в Украину, пишет CNN ) (перевод — сайт Charter97.org.

На фронте ситуация развивается не так, как рассчитывал Кремль. Россия надеялась добиться крупного прорыва в 2026 году за счет численного преимущества, однако этого не произошло. Более того, Украина в последние месяцы сумела добиться локальных территориальных успехов и одновременно наносит российской армии тяжелые потери.

Западные оценки говорят о 30–40 тысячах убитых и раненых российских военных ежемесячно. Общие потери России за время войны уже оцениваются более чем в миллион человек.

Особую роль в изменении ситуации играют украинские дроны. Киев создал вдоль линии фронта так называемую «зону смерти» глубиной до 15 километров, где российские силы постоянно находятся под угрозой ударов беспилотников.

Украинские БПЛА также регулярно атакуют военные объекты в глубине России, включая аэродромы, склады и энергетическую инфраструктуру. Эти удары вынуждают Москву перебрасывать ПВО и тратить дополнительные ресурсы на защиту собственной территории.

На этом фоне эксперты считают, что Россия все дальше от своих первоначальных целей — захвата Киева, подчинения Украины и ослабления НАТО. Напротив, альянс расширился за счет Финляндии и Швеции.

Именно сейчас у Дональда Трампа появляется шанс изменить подход к переговорам: не давить на Киев, а использовать растущую уязвимость России для достижения соглашения.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com