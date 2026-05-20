20 мая 2026, среда, 14:09
Трамп получил пожизненную защиту от налоговых проверок

  20.05.2026, 13:38
Дональд Трамп

Иммунитет также распространяется на семью президента США.

Министерство юстиции США навсегда лишило налоговую службу права проверять финансы президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство юстиции США официально запретило Налоговой службе (IRS) проводить любые аудиты в отношении прошлых налоговых деклараций президента США Дональда Трампа, его семьи и подконтрольных ему компаний.

Соответствующий документ подписал исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш.

Что указано в документе

Согласно документу, правительство США отныне не может проверять:

любые налоговые декларации Трампа, поданные до понедельника, 19 мая;

любые вопросы, «которые были затронуты или могли быть затронуты» в рамках предыдущих проверок.

Формулировка документа является максимально широкой и фактически закрывает любую возможность налогового контроля в отношении Трампа в будущем.

Как это связано с соглашением об урегулировании

Документ расширяет соглашение, которое Трамп заключил с IRS в понедельник. По его условиям, он согласился отказаться от иска на 10 миллиардов долларов - компенсации за утечку его налоговых деклараций.

Зато Министерство юстиции создало специальный фонд на почти 1,8 миллиарда долларов для выплат тем, кого коснулось незаконное использование государственных структур в политических целях.

