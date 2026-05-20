20 мая 2026, среда, 14:09
В Минске можно измерить, сколько в тебе картофеля

  • 20.05.2026, 13:52
Взвеситься может каждый желающий.

На минском Комаровском рынке, в крытой его части, установили необычную инсталляцию — большие весы, на которых может взвеситься любой желающий. Однако результат отображается не в килограммах, а в «картофелинах».

Организаторы объясняют идею так: «Почему картошка? Потому что это наш белорусский гастрономический код».

Согласно инструкции, одна условная единица измерения приравнена к одной отборной картофелине весом 105 граммов.

