В Минске можно измерить, сколько в тебе картофеля
- 20.05.2026, 13:52
Взвеситься может каждый желающий.
На минском Комаровском рынке, в крытой его части, установили необычную инсталляцию — большие весы, на которых может взвеситься любой желающий. Однако результат отображается не в килограммах, а в «картофелинах».
Организаторы объясняют идею так: «Почему картошка? Потому что это наш белорусский гастрономический код».
Согласно инструкции, одна условная единица измерения приравнена к одной отборной картофелине весом 105 граммов.