Тейлор Свифт придется содержать будущего мужа? 3 20.05.2026, 14:21

Фото: Instagram, Тейлор Свифт

Состояние звездной певицы превышает миллиард долларов.

Юристы считают, что после свадьбы миллиардерша Тейлор Свифт может взять на себя значительную часть бытовых расходов будущего мужа Трэвиса Келси, учитывая огромную разницу в их состоянии, пишет Page Six (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно комментариям эксперта по семейному праву, в подобных случаях брачные договоры часто предусматривают, что более обеспеченный партнер оплачивает совместные расходы, при этом сохраняя личные активы каждого.

Также возможен вариант, при котором часть состояния более богатого супруга частично передается другому партнеру в виде подарков или финансовых соглашений, чтобы упростить управление активами во время брака.

Юристы отмечают, что у Свифт и Келси сложные структуры доходов, включая интеллектуальную собственность, что делает их имущество трудно оцениваемым и делимым.

По оценкам Forbes, состояние Тейлор Свифт превышает миллиард долларов, тогда как капитал Трэвиса Келси оценивается примерно в десятки миллионов. Это усиливает необходимость детального брачного соглашения.

Эксперты также предполагают, что договор может включать пункты о конфиденциальности, раздельных активах и защите интеллектуальной собственности, а также регулировать возможные совместные инвестиции.

Пара обручилась в 2025 году после двух лет отношений и, по данным источников, планирует свадьбу летом в Нью-Йорке.

