The NYT: США и Израиль рассматривали Ахмадинежада как возможного лидера Ирана 20.05.2026, 14:43

Сейчас он исчез.

Американские чиновники сообщили, что в начале конфликта между Израилем и Ираном обсуждался неожиданный сценарий смены власти в Тегеране — с возможным возвращением к руководству бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

По данным источников, Израиль якобы планировал удар по его резиденции в Тегеране, чтобы устранить охрану и освободить его из-под домашнего ареста. Предполагалось, что политик мог стать компромиссной фигурой для формирования нового правительства.

Ахмадинежад, известный жесткой антизападной риторикой во время президентства в 2005–2013 годах, в последние годы вступал в конфликты с иранской элитой и сам подвергался ограничениям внутри страны.

Сообщается, что в первый день ударов по Ирану он был ранен, но выжил. Его охрана была уничтожена, а позже он фактически исчез из публичного пространства, его местонахождение неизвестно.

План смены власти, по данным источников, рассматривался как часть более широкой стратегии давления на иранский режим, включая удары по ключевым фигурам руководства и попытки вызвать внутреннюю дестабилизацию.

Однако многие американские чиновники сомневались в реализуемости идеи и считали Ахмадинежада непредсказуемой фигурой для возможного переходного правительства.

Официально Белый дом заявил, что цели операции ограничивались военными объектами и ядерной программой Ирана, а не сменой режима.

Израильская разведка ситуацию не комментирует.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com