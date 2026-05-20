«Слишком много соседей приезжает»

Почему стоимость жилья в Минске такая высокая?

Пользователи Threads сравнили цены на недвижимость и зарплаты в столице Беларуси и российских областных центрах. Оказалось, что они почти не отличаются при том, что зарплаты в нашей стране ниже.

«Объясните мне, почему цены на недвижимость в Минске абсолютно такие же, как в Питере, а где—то и выше? При этом зарплаты в Минске ниже минимум в два раза Как так получилось? Математика у меня не сходится», — пишет пользователь Threads под ником tottyr8.

Причины назвали в ответах под постом. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Здесь, к сожалению, все просто — слишком много сейчас «соседей» приезжают и покупают недвижимость в Минске, и из—за того, что высокий спрос наши ушлые застройщики взвинтили цены.

— Потому что уже почти пол-Питера в Минск переехало.

— Брат тещу перевез из Калининграда в Минск. Однушка в Калининграде потянула только на комнату в Шабанах. Брат доплатил, но Калининград почти совсем европейский город, Шабаны это совсем не Минск.

— В Минск пока не летит. В отличие от Питера.

— Приличное количество состоятельных и не очень россиян сейчас едет жить или отдыхать в Беларусь. Все санатории забиты. Очень много автомашин. Спрос на аренду высокий, и цены взлетели. Спрос на покупку недвижимости тоже высокий. Цены также взлетели. Недвижимость дает право получить ВНЖ. А с ВНЖ можно «откисать» тут бессрочно. Если у тебя удаленный заработок или бизнес в РФ — вообще песня.

— «Заробитчане» из Питера понаехали.

— Россияне приехали. Вот и уровень цен поднялся.

