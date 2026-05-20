В Беларусь идут сразу четыре стихии

В Беларусь идут сразу четыре стихии1
- 20.05.2026, 14:35
- 3,390
Объявлен третий уровень опасности.
Завтра в Беларуси ожидается сложная погодная ситуация — синоптики Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет) объявили на четверг, 21 мая, оранжевый уровень опасности.
По прогнозам специалистов, на страну одновременно обрушатся грозы, сильные ливни, шквалистый ветер и местами град. Неблагоприятные погодные явления ожидаются на большей части территории Беларуси. При этом на востоке страны днём температура воздуха может подняться до +30…+31°C.