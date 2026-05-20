В России впервые признались, как проходила операция «Труба» в Судже 5 20.05.2026, 14:31

4,998

Российский военный проговорился.

В России впервые рассказали о ходе операции ВС РФ в Судже Курской области. Продвигаясь по магистральному газопроводу, российские солдаты умирали, даже не выходя наружу с ее другого края, поэтому приходилось фактически переступать через трупы.

Об этом рассказал российский военнослужащий Алексей Силаев. Его слова приводит спецпроект «Хочу жить».

Что происходило в Судже

Как рассказал Силаев, находясь внутри трубы российские солдаты неделями были без нормального сна, воды и базовых потребностей. Чтобы не умереть от жажды, они собирали и пили конденсат, который стекал в трубе. Передвигаться им приходилось фактически переступать через тела погибших, которые умирали прямо в трубе.

«Ребята умирают, через трупы переступали. В тряпки набрали конденсат и пили. Спать невозможно – замерзаешь насмерть, потому что холодно. И никто из них награды так и не получил», – говорит оккупант на видео.

Заметим, что во время российского контрудара по Судже, вражеское командование приказало продвигаться по трубе магистрального газопровода, чтобы зайти в тыл украинским военным. Однако впоследствии оказалось, что в газопроводе был метан, и в результате вдыхания метана большинство оккупантов получили химические ожоги легких.

Впоследствии в российских госпиталях те, кому удалось уцелеть, умерли от рака легких и тромбоэмболии легочной артерии. Внутрь газопроводазашло 820 российских военнослужащих, а вышло только 100, которых прямо на выходе атаковали украинские FPV-дроны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com