закрыть
20 мая 2026, среда, 16:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией

  • 20.05.2026, 15:03
  • 1,786
Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
Александа Сырский

Важную роль играет особая тактика ВСУ.

Россия пятый месяц подряд теряет больше личного состава, чем способна мобилизовать. Важную роль в заоблачных потерях врага играют подразделения Сил беспилотных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Ежедневно российская армия теряет не менее тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. С начала 2026 года общие потери противника уже превысили 141,5 тысячи человек, из которых более 83 тысяч - безвозвратные», - отметил он.

По словам генерала, истощать россиян, восстанавливать позиции и наносить врагу максимальные потери позволяет тактика активной обороны.

Сырский добавил, что Украина существенно нарастила количество ударов в глубоком тылу россиян благодаря быстрому развертыванию дронов типа Middle Strike.

«Есть и определенные успехи в подавлении российской противовоздушной обороны на ближних дистанциях, что позволяет все эффективнее поражать логистические узлы, нефтеперерабатывающие предприятия и объекты оборонно-промышленного комплекса РФ», - говорится в его заявлении.

В Службе безопасности Украины позже отметили, что совместная операция с Силами обороны была направлена на ослабление военного потенциала врага.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран