Сырский раскрыл секрет потерь РФ, которые невозможно перекрыть мобилизацией
- 20.05.2026, 15:03
Важную роль играет особая тактика ВСУ.
Россия пятый месяц подряд теряет больше личного состава, чем способна мобилизовать. Важную роль в заоблачных потерях врага играют подразделения Сил беспилотных систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
«Ежедневно российская армия теряет не менее тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. С начала 2026 года общие потери противника уже превысили 141,5 тысячи человек, из которых более 83 тысяч - безвозвратные», - отметил он.
По словам генерала, истощать россиян, восстанавливать позиции и наносить врагу максимальные потери позволяет тактика активной обороны.
Сырский добавил, что Украина существенно нарастила количество ударов в глубоком тылу россиян благодаря быстрому развертыванию дронов типа Middle Strike.
«Есть и определенные успехи в подавлении российской противовоздушной обороны на ближних дистанциях, что позволяет все эффективнее поражать логистические узлы, нефтеперерабатывающие предприятия и объекты оборонно-промышленного комплекса РФ», - говорится в его заявлении.
В Службе безопасности Украины позже отметили, что совместная операция с Силами обороны была направлена на ослабление военного потенциала врага.