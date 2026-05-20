Skoda представила бюджетный электромобиль 20.05.2026, 15:22

Фото: Skoda

Epiq — часть новой стратегии Volkswagen Group.

Skoda представила Epiq — новый компактный электрокроссовер, который станет входной моделью в линейку электромобилей бренда и частью стратегии Volkswagen Group по усилению позиций в сегменте бюджетных электромобилей, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Модель построена на новой платформе, разработанной специально для переднеприводных электромобилей. Длина автомобиля составляет около 4,17 метра, при этом увеличенная колесная база позволяет сохранить просторный салон и багажник объемом до 475 литров.

Дизайн выполнен в новом стиле «Modern Solid» с Т-образной светотехникой и упрощенной, но аэродинамичной формой кузова. Несмотря на компактные размеры, коэффициент сопротивления воздуха очень низкий благодаря активным элементам воздухозаборников и оптимизированным колесам.

Линейка моторов включает версии мощностью от 114 до 208 л.с. Самая мощная модификация разгоняется до 100 км/ч за 7,1 секунды. Запас хода варьируется от 310 до 440 км в зависимости от батареи.

Быстрая зарядка позволяет восполнить заряд до 80% примерно за 24–28 минут.

Volkswagen Group планирует расширять линейку доступных электромобилей, чтобы конкурировать с растущим потоком дешевых моделей из Китая, включая будущие аналоги под брендами VW и Audi.

