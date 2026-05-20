«Путин – пустышка, надувающая щеки» 4 20.05.2026, 14:53

3,904

Блогер Ремесло рассказал, чем закончился визит в Китай.

Российский политолог и блогер Илья Ремесло, который еще недавно работал на Кремль, резко высмеял визит Путина в Китай и назвал его «пустышкой, надувающей щеки», пишет «Диалог.UA».

По его словам, встречу с Си Цзиньпином российские власти подают как геополитический успех, но реальные итоги выглядят слабо: вместо крупных экономических решений одна декларация и пару общих заявлений. Ремесло указал, что среди главных документов по итогам визита — «декларация о многополярном мире» и совместное заявление о «добрососедстве и дружбе».

«Мощно. Ради этого безусловно стоило ехать в Китай и тратить десятки миллионов долларов из бюджета. И вот эту туфту Путин при поддержке кремлевских СМИ (на кремлевской телеге уже масса выпусков про Китай) будет впаривать гражданам России, выставляя себя великим геополитиком. Не ведитесь. Пересылайте посты другим, чтобы они тоже не велись. Путин — обыкновенная пустышка, надувающая щеки», — написал Ремесло. Он заявил, что Кремль теперь будет продавать эти итоги россиянам как доказательство величия Путина и его статуса «великого геополитика». При этом, по мнению Ремесло, никаких прорывных договоренностей Москва не получила. Для Кремля это болезненный сигнал: Путина критикуют уже не только противники войны, но и бывшие участники провластной среды. На фоне зависимости России от Китая даже Z-аудитория видит, что громкие визиты заканчиваются бумагами и декларациями без большого результата.

