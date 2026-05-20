В Минске продают особняк, похожий на дворянскую усадьбу XIX века 20.05.2026, 14:49

1,302

Цена тоже дворянская.

В Зацени, на улице Рябинницкой, выставили на продажу весьма нестандартный объект. Сначала может показаться, что перед вами — отреставрированная дворянская усадьба XIX века. Но на самом деле этому дому всего 20 лет. Двухэтажный особняк небесно-голубого цвета построен в строгом классическом стиле: с массивными колоннами, двумя отдельными входами (возможно, один из них можно назвать парадным) и витражами на окнах, пишет Onliner.

Внутри стилистика «дворянского гнезда» сохраняется. Общая площадь особняка составляет 253 квадратных метра, а высота потолков достигает внушительных 3,5 метра. Центральное место занимает просторная гостиная, которая своими масштабами больше напоминает зал для проведения балов. Главным украшением интерьера и его композиционным центром стала большая изразцовая печь. При этом жилье полностью готово к заселению: базовый набор мебели и сантехники уже есть.

Планировка коттеджа довольно функциональна. На первом этаже разместились совмещенная кухня-гостиная, три жилые комнаты и два санузла. Мансардный уровень отдан под еще одну жилую комнату с собственной гардеробной. В объявлении также упоминается наличие бани и бассейна. На фотографиях их нет, так что, вероятнее всего, домашнее спа скрыто от глаз на цокольном этаже.

Особняк расположен на просторном участке площадью 28 соток. Помимо основного здания, на территории обустроен отдельный гостевой домик. Стать владельцем современной усадьбы в черте города предлагают за $750 000 в эквиваленте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com