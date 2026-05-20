На Запорожье российские оккупанты массово отравились алкоголем

На Запорожье российские оккупанты массово отравились алкоголем2
- 20.05.2026, 14:06
Украинская разведка массово перехватила интересные разговоры.
На Ореховском направлении бойцы 166 отдельного мотострелкового полка РФ массово погибли из-за отравленного спиртного, и пролежали без эвакуации почти неделю.
Об этом сообщается в перехвате Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
От 8 до 10 тел на одном пункте
В перехваченной записи двое военных РФ обсуждают наблюдательный пункт, где массово погибли их собратья.
«Там есть на СНТ такая НП-шка наша была, помнишь Чингис, Чингис, где очень много, очень много 200, которые «синевой» отравились», - вспомнил один из россиян.
«Там 8 или 10 тел лежали», - подтвердил его собеседник.
Тела лежали непогребенными пять-шесть дней
Оккупант также уточнил, что тела не эвакуировали по меньшей мере пять-шесть дней после гибели.
«И наши, и союзники, аккуратно сложены были, укрыты спальниками, вроде, лежали», - описал он.
Погибшие принадлежали к 166 отдельному мотострелковому полку 19 мотострелковой дивизии 58-й армии РФ, которая действует на Запорожском фронте.
Главное управление разведки МО напомнило, что у каждого российского оккупанта есть выбор - погибнуть на войне от паленого алкоголя или чего-то другого или сдаться в плен через Telegram-бот проекта «Хочу жить».