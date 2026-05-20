На Запорожье российские оккупанты массово отравились алкоголем 2 20.05.2026, 14:06

Украинская разведка массово перехватила интересные разговоры.

На Ореховском направлении бойцы 166 отдельного мотострелкового полка РФ массово погибли из-за отравленного спиртного, и пролежали без эвакуации почти неделю.

Об этом сообщается в перехвате Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

От 8 до 10 тел на одном пункте

В перехваченной записи двое военных РФ обсуждают наблюдательный пункт, где массово погибли их собратья.

«Там есть на СНТ такая НП-шка наша была, помнишь Чингис, Чингис, где очень много, очень много 200, которые «синевой» отравились», - вспомнил один из россиян.

«Там 8 или 10 тел лежали», - подтвердил его собеседник.

Тела лежали непогребенными пять-шесть дней

Оккупант также уточнил, что тела не эвакуировали по меньшей мере пять-шесть дней после гибели.

«И наши, и союзники, аккуратно сложены были, укрыты спальниками, вроде, лежали», - описал он.

Погибшие принадлежали к 166 отдельному мотострелковому полку 19 мотострелковой дивизии 58-й армии РФ, которая действует на Запорожском фронте.

Главное управление разведки МО напомнило, что у каждого российского оккупанта есть выбор - погибнуть на войне от паленого алкоголя или чего-то другого или сдаться в плен через Telegram-бот проекта «Хочу жить».

