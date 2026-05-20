Крупнейший Z-военкорский канал обрушился на Минобороны России 3 20.05.2026, 13:22

Из-за фейков о ситуации на фронте в Украине.

Минобороны РФ продолжает докладывать о несуществующих успехах на фронте в Украине. В середине мая военное ведомство отчиталось о захвате населенного пункта Боровая в Харьковской области, однако к этому моменту украинским силам удалось выбить российские войска из села, пишет крупнейший по числу подписчиков Z-канал «Рыбарь». По его данным, в конце апреля российские подразделения провели серию атак и «зацепились» за застройку в Боровой, но уже в начале мая снабжение штурмовых отрядов было нарушено, и они откатились назад, пишет The Moscow Times.

Однако после этого начали появляться видео, якобы подтверждающие взятие Боровой. Большая часть из них была снята в 25 км от села на территории населенного пункта Коломыйчиха, который давно находится под контролем российских военных. «Занятно, что Коломыйчиха не первый раз играет роль декорации для ложных докладов: ранее там снимали «контроль» над Новоплатоновкой после крайне неудачного штурма», —отметил «Рыбарь». Точно так же, по его данным, съемку в тыловой Таволжанке выдавали за контроль над Купянском. Между тем ложное сообщение о захвате Боровой стало поводом для министра обороны РФ Андрея Белоусова поздравить с этим «успехом» военнослужащих 423-го гвардейского мотострелкового полка. Он поблагодарил командование и военнослужащих за «выполнение задач и службу».

До этого о взятии Боровой сообщал глава Генштаба РФ Валерий Герасимов. В ноябре прошлого года он также заявлял об «освобождении» Купянска, который российская армия до сих пор не контролирует. При этом Герасимов уже рапортовал о захвате Кутьковки и Великой Шапковки, которые находятся западнее Купянска. Кроме того, он заверял, что под контролем российских войск находится 85% Красного Лимана, тогда как Z-каналы писали, что бои идут только на окраинах города, и значимых изменений обстановки нет.

В действительности продвижение российской армии в Украине замедлилось, а в мае практически остановилось. Согласно данным украинского мониторингового канала DeepState, за 11 дней мая войска РФ заняли 29 кв. км украинской территории. При этом еще в январе им удалось захватить 245 кв. км, а в феврале, марте и апреле темп наступления составлял 120–160 кв. км. Замедление произошло из-за усилившихся атак ВСУ по российской логистике. Теперь чтобы захватить 1 кв. км украинской территории, российским войскам требуется провести в среднем 36 атак.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com