От Крыма до Москвы: Украина побеждает в войне дронов 2 20.05.2026, 12:32

Атака на столицу РФ стала убедительным эпизодом.

Украина все увереннее берет инициативу в войне беспилотников против России, нанося удары по ключевым объектам как на фронте, так и глубоко в тылу РФ. Об этом говорится в отчете аналитического центра Atlantic Council.

В минувшие выходные жители Москвы стали свидетелями одной из крупнейших атак украинских беспилотников за все время полномасштабной войны. Удары поразили ряд объектов в столице и ее окрестностях, в частности Московский нефтеперерабатывающий завод, работу которого, по сообщениям, временно останавливали.

Это стало очередным эпизодом кампании, которая, по оценкам аналитиков, свидетельствует о росте эффективности украинских ударов вглубь российской территории.

Важным сигналом также называют недавние сокращенные празднования Дня Победы в Москве, которые состоялись на фоне угроз атак беспилотников. По оценкам обозревателей, это стало косвенным свидетельством усиления давления на российскую систему безопасности даже в столице.

Удары по логистике

Отдельно отмечается, что Украина системно расширяет использование дронов средней дальности – от 20 до 200 километров от линии фронта. Именно эта зона имеет критическое значение для российской логистики и систем противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что одним из приоритетов являются именно удары по логистике, складам и командным пунктам противника, а также по элементам ПВО.

В отчете также упоминается, что Украина активно наращивает производство беспилотников и внедряет новые технологии, включая системы наведения на основе искусственного интеллекта и спутниковой связи. Среди таких разработок – дроны, которые позволяют поражать цели на значительном расстоянии и контролировать ключевые маршруты снабжения.

Аналитики отмечают, что атаки на средней и дальней дистанции уже влияют на российскую военную логистику, затрудняя снабжение войск, в частности на южных направлениях, включая оккупированные территории Украины и Крым.

Бывшие украинские чиновники также считают, что интенсивность дроновых ударов создает дополнительное давление на российскую экономику и военную инфраструктуру, постепенно перенося боевые действия на территорию самой России.

На средней дистанции Украина методично нацеливается на российские средства противовоздушной обороны, логистические узлы и военную инфраструктуру. Между тем, дальнобойные украинские удары наносят серьезный ущерб военной машине Путина глубоко внутри самой России.

«Результат очевиден: давление на Украину стабилизировалось, тогда как давление на Россию усилилось», – прокомментировал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

