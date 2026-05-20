Выяснилось, когда и почему люди стали праворукими 4 20.05.2026, 12:31

1,398

Среди приматов такого единства нет.

Около 90% людей во всех культурах пользуются преимущественно правой рукой. Среди приматов такого единства нет. Генетические исследования показывают, что предпочтение руки связано со сложным комплексом генов. Оно начинает складываться ещё в утробе, закрепляется в младенчестве и даже влияет на форму и плотность костей. Но на уровне популяции происхождение праворукости оставалось загадкой, пишет «Хайтек».

Ученые собрали данные о массе тела, размере мозга, использовании орудий, социальной организации, способе передвижения и внутривидовой конкуренции у десятков видов. С помощью байесовского моделирования, которое учитывает эволюционные связи между видами, команда проверила основные гипотезы.

Поначалу исключительная праворукость Homo sapiens выглядела как эволюционная аномалия. Но когда в модель добавили два фактора — размер мозга и относительную длину рук и ног, — человеческие данные вписались в общую картину. Относительная длина конечностей служит стандартным анатомическим признаком прямохождения.

Затем исследователи применили ту же модель к вымершим предкам. Оказалось, процесс шёл постепенно. Ранние гоминины — ардипитеки и австралопитеки — имели лишь умеренную правостороннюю ориентацию. С появлением рода Homo тенденция заметно усилилась. Homo ergaster, Homo erectus и неандертальцы уже чаще пользовались правой рукой. И только у современного человека праворукость распространилась почти на всю популяцию.

Вывод: сначала предки встали на две ноги, и руки освободились от работы по передвижению. Затем, по мере роста и реорганизации мозга, правосторонняя направленность закрепилась в той почти повсеместной модели, которую наблюдают сегодня.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com