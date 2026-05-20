«И в этом главное отличие властей Литвы от Беларуси» 20.05.2026, 12:25

Дмитрий Козлов («Серый кот»)

Находящийся в Вильнюсе белорусский блогер прокомментировал воздушную тревогу.

20 мая в Вильнюсе и Вильнюсском уезде была объявлена воздушная тревога из-за радиолокационной отметки, похожей на беспилотник, зафиксированной у границы с Беларусью. Власти призвали жителей пройти в укрытия, временно закрыли воздушное пространство над аэропортом и активировали миссию воздушной полиции НАТО.

Что происходило в Вильнюсе после объявления воздушной тревоги? Как люди отреагировали на предупреждения и призывы перейти в укрытия? Об этом сайт Charter97.org поговорил с блогером и бывшим политзаключенным Дмитрием Козловым («Серым котом»), который сейчас находится в Вильнюсе:

— В Вильнюсе зазвучали сигналы в приложениях, в телефонах сработали предупреждения о том, что Вооруженные силы Литвы сообщают о воздушной угрозе. Людям рекомендовали найти безопасные места либо ближайшие убежища. Литовские телеграм-каналы, в частности «Волна», информировали о том, что школьников и студентов эвакуировали.

Был остановлен общественный транспорт, приостановлена работа аэропорта и полеты в связи с тем, что рядом пролетал дрон.

Но опросы в том же телеграм-канале — например, находитесь ли вы в убежище — показали, что большинство ответили: нет, не в убежище, либо в квартире, в безопасном месте. То есть около 60% опрошенных сообщили, что не находятся в убежище, а 22% — что просто находятся где-то в надежном месте в квартире. Можно сказать, что люди отреагировали спокойно и оценили степень угрозы.

— Может ли появление дрона у границы с Литвой быть умышленной провокацией со стороны России и режима Лукашенко?

— Я думаю, что это так и есть. Потому что каким образом дрон оказался незамеченным у границы с Литвой со стороны Беларуси?

Пропагандистские российские и белорусские СМИ говорят, что это системы РЭБ отклоняют украинские дроны. То есть это версия, которую озвучивает Кремль. Но это вполне могут быть российские дроны, и там действительно могут быть боевые устройства. Мы знаем, что в Польше уже такие ситуации происходили: туда залетали дроны именно российскее дроны.

Поэтому да, вполне реально, что это провокация Кремля. Но, как говорят эксперты, план атаки может быть таким: блэкаут, отключение энергии и связи. Это больше похоже на провокацию либо попытку протестировать поведение стран Балтии — в частности, как на это отреагирует Литва. Путин, возможно, притирается, у них наверняка есть какие-то варианты планов нападения.

— Литовские власти сразу включили систему оповещения и призвали людей спускаться в укрытия. В Беларуси российские «Шахеды» регулярно пролетают над населенными пунктами и даже падают, но режим Лукашенко молчит. Почему диктатор не предупреждает людей об опасности?

— В европейских странах, и в Литве в том числе, к людям относятся как к людям. В первую очередь думают об их безопасности. Поэтому лучше лишний раз перестраховаться, как мы видим даже сейчас. Хотя угроза не является прямо критической: где-то возле границы заметили дрон — и уже останавливают полеты, эвакуируют школьников.

А в Беларуси эти дроны падают людям на голову. Режиму Лукашенко это неважно. Он делает вид, что этого нет. Мы помним, как было во время коронавируса: Лукашенко просто говорил, что его нет. Люди умирали, десятки тысяч умерли, а он делал вид, что ничего не происходит, и изображал из себя клоуна.

