Лукашенко похвастался, что «под его контролем» Минздрав «победил COVID-19»2
- 5.12.2022, 13:02
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Как же было на самом деле?
Диктатор Лукашенко сегодня встретился с главой Минздрава Дмитрием Пиневичем. Узурпатор заявил, что «белорусское здравоохранение отлично справилось с эпидемией COVID-19»:
— Сегодня мы уже можем сказать, что никто так в мире не справился с этой проблемой, как это сделано было в Беларуси. Это не только потому, что у нас система здравоохранения правильно сориентировалась. Мы это все знаем. Поэтому это еще раз говорит о том, что под контролем жестким и давлением система здравоохранения работает.
Отметим, что Лукашенко с самого начала эпидемии COVID-19 выступал против карантина, а сам диктатор выступал против ношения масок и социальной дистанции. Минздрав же занимался фальсификацией данных о умерших и погибших от коронавируса.
Только благодаря тому, что оппозиция и гражданское общество призывало белорусов соблюдать карантинные нормы, удалось избежать катастрофических последствий.