Российские «шахеды» массово залетели в Беларусь 9 31.07.2024, 7:38

16,120

В воздух подняты истребители.

Беларусь подняла в воздух истребители, чтобы перехватывать российские «шахеды», которые залетают через украинско-белорусскую границу.

Об этом сообщает «Фокус» со ссылкой на белорусских OSINT-расследователей.

«15 минут назад на аэродроме «Барановичи» был поднят в воздух истребитель ВВС РБ. Полет, вероятно, связан с перехватом российского беспилотника Shahed-136/131», — говорится в сообщении.

Позже OSINT-расследователи уточнили, что один из «шахедов» движется над территорией Полесского радиационно-экологического заповедника в направлении Чернобыля.

В целом, по данным мониторинговых телеграмм-каналов, в приграничье с Беларусью сейчас находится по меньшей мере шесть «шахедов».

«Точное количество шахедов, которые сейчас уже в Беларуси, неизвестно», — говорится в сообщении.

Стало также известно, что утром 30 июля на аэродром «Лунинец» прилетели 2 вертолета Ми-8 ВВС РБ, а с 15 июля на аэродроме «Бобруйск» практически ежедневно дежурили вертолеты этого же типа.

«Причина — стремление сократить подлетное время до границы с Украиной для перехвата российских «шахедов», залетающих в Беларусь. Выбор аэродрома «Бобруйск» является неслучайным, поскольку он ближе всего расположен к границе», — отметили OSINT-расследователи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com