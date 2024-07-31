Российские «шахеды» массово залетели в Беларусь

Российские «шахеды» массово залетели в Беларусь9
- 31.07.2024, 7:38
- 16,120
В воздух подняты истребители.
Беларусь подняла в воздух истребители, чтобы перехватывать российские «шахеды», которые залетают через украинско-белорусскую границу.
Об этом сообщает «Фокус» со ссылкой на белорусских OSINT-расследователей.
«15 минут назад на аэродроме «Барановичи» был поднят в воздух истребитель ВВС РБ. Полет, вероятно, связан с перехватом российского беспилотника Shahed-136/131», — говорится в сообщении.
Позже OSINT-расследователи уточнили, что один из «шахедов» движется над территорией Полесского радиационно-экологического заповедника в направлении Чернобыля.
В целом, по данным мониторинговых телеграмм-каналов, в приграничье с Беларусью сейчас находится по меньшей мере шесть «шахедов».
«Точное количество шахедов, которые сейчас уже в Беларуси, неизвестно», — говорится в сообщении.
Стало также известно, что утром 30 июля на аэродром «Лунинец» прилетели 2 вертолета Ми-8 ВВС РБ, а с 15 июля на аэродроме «Бобруйск» практически ежедневно дежурили вертолеты этого же типа.
«Причина — стремление сократить подлетное время до границы с Украиной для перехвата российских «шахедов», залетающих в Беларусь. Выбор аэродрома «Бобруйск» является неслучайным, поскольку он ближе всего расположен к границе», — отметили OSINT-расследователи.