Что известно о взрывах «шахедов» над Гомелем 2 7.09.2024, 12:00

4,956

Журналисты восстановили полную картину событий.

При массированной воздушной атаке России на города Украины 5 сентября в Гомельскую область Беларуси залетело не менее 8 дронов-камикадзе типа «шахед», и как минимум два из них были уничтожены, пишет «Флагшток».

По данным мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», первая группа из 2 единиц пересекла границу с Беларусью около 01:08 и двигалась курсом на Гомель. В 01:34 и 01:36 ночи ПВО РФ сработала по шахедам, сбив как минимум один из них — жители Гомеля слышали взрывы и видели в небе падающий горящий «шахед».

Вероятно, по дронам работало подразделение 1530-го зенитного ракетного полка ВС РФ, которое дислоцируется на аэродроме «Зябровка».

Известно, что беспилотник упал на кирпичное здание склада в Гомеле по 8-му переулку Ильича, в результате чего загорелся склад.

Во время работы ПВО по БПлА в Гомеле не включали сирены воздушной тревоги. В дальнейшем «шахеды» продолжили заходить в воздушное пространство Беларуси: в 02:28, 03:10, 06:47, 06:56 и 07:54. Часть «шахедов» вернулась в Украину, другие же уходили вглубь Беларуси курсами на Мозырь, Хойники и Брагин.

На протяжении всей ночи в небе над Гомельской областью летали истребители ВВС РБ из Барановичей и запускали ракеты, пытаясь сбить «шахеды». Около 02:30 над Хойникским районом было слышно несколько запусков ракет и видно попадание в «шахед». Оставшиеся 6 дронов вернулись в Украину и/или пропали без вести.

Местные власти и государственные СМИ ничего не сообщали о произошедшем вплоть до появления ближе к 10 утра заявления Минобороны на эту тему. В ведомстве подтвердили факт нарушения границы Беларуси в воздушном пространстве «предположительно, беспилотными летательными аппаратами», сообщив, что «было принято решение на их уничтожение».

При этом в Минобороны не назвали дроны российскими, не сказали, что они прилетели со стороны Украины и не назвали локацию, отметив лишь, что «по данному факту проводится проверка».

Только к 12:00 о ЧП с возгоранием склада из-за обломков упавшего БпЛА в Гомеле сообщило МЧС.

Спустя сутки иной официальной информации о происшествии не появилось. Пропаганда также пока не выступала на эту тему, лишь несколько спикеров расплывчато говорили о «продолжающихся провокациях» со стороны Украины.

Минобороны использовало инцидент для продвижения нарратива о «надежной защите» границы, заявляло о том, что якобы «белорусы оставляют тысячи комментариев в благодарность белорусским военным, которые сбили БпЛА».

Всего за последние 2 месяца в Гомельскую область залетали более 20 российских Shahed-131/136 — до сих пор эти факты ни разу не признавались на официальном уровне. Если бы 5 сентября беспилотники сбивали над менее урбанизированной территорией, очевидно, что официальной реакции бы не последовало бы и сейчас.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com