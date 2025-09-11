NYT: Атака Кремля на Польшу – это не только сигнал ЕС 11.09.2025, 8:24

1,138

Военного преступника надо остановить.

В минувшие выходные Кремль совершил очередную массированную комбинированную атаку на Украину, а в ночь на 10 сентября дроны РФ залетели и в воздушное пространство Польши, сообщает The New York Times.

Источник пишет, что после встречи с Трампом на Аляске Путин не поднимал тему Украины, однако он затронул ее, когда прибыл на саммит ШОС в Китае.

Эксперты отмечают, что своими действиями Путин дает понять Украине: его армия может победить на поле боя. Атакой на Польшу он дал понять, что вся Европа окажется в опасности, если решит отправить в Украину миротворцев.

Для Трампа это сигнал о том, что Путин не намерен идти ни на какие компромиссы в вопросе заключения мирного соглашения. В Кремле дали понять, что Киев должен принять все условия Путина уже сейчас, так как позже ситуация для Украины станет еще хуже, как и условия возможного соглашения.

Путин продолжает расхваливать Трампа и при этом ждет от него решительных шагов, чтобы остановить войну в Украине, но на условиях Кремля. Военный преступник дал понять, что хочет и для РФ «гарантий безопасности», которые могут ограничить суверенитет самой Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com