NYT: Атака Кремля на Польшу – это не только сигнал ЕС
- 11.09.2025, 8:24
Военного преступника надо остановить.
В минувшие выходные Кремль совершил очередную массированную комбинированную атаку на Украину, а в ночь на 10 сентября дроны РФ залетели и в воздушное пространство Польши, сообщает The New York Times.
Источник пишет, что после встречи с Трампом на Аляске Путин не поднимал тему Украины, однако он затронул ее, когда прибыл на саммит ШОС в Китае.
Эксперты отмечают, что своими действиями Путин дает понять Украине: его армия может победить на поле боя. Атакой на Польшу он дал понять, что вся Европа окажется в опасности, если решит отправить в Украину миротворцев.
Для Трампа это сигнал о том, что Путин не намерен идти ни на какие компромиссы в вопросе заключения мирного соглашения. В Кремле дали понять, что Киев должен принять все условия Путина уже сейчас, так как позже ситуация для Украины станет еще хуже, как и условия возможного соглашения.
Путин продолжает расхваливать Трампа и при этом ждет от него решительных шагов, чтобы остановить войну в Украине, но на условиях Кремля. Военный преступник дал понять, что хочет и для РФ «гарантий безопасности», которые могут ограничить суверенитет самой Украины.