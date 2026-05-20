20 мая 2026, среда, 17:52
Рауль Кастро — под прицелом

  20.05.2026, 17:07
США могут готовить официальные обвинения против экс-диктатора Кубы.

Администрация президента США Дональда Трампа, как ожидается, объявит о выдвижении официальных обвинений против бывшего правителя Кубы Рауля Кастро. По данным американских СМИ, заявление может прозвучать в среду на памятной церемонии в Майами, посвященной годовщине трагедии 1996 года, когда кубинские военные сбили два американских самолета, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Источники сообщили, что федеральное большое жюри уже одобрило обвинительное заключение против 94-летнего политика. Ожидается участие высокопоставленных представителей Минюста, ФБР и сенаторов от Флориды.

Дело связано с инцидентом 24 февраля 1996 года. Тогда кубинские ВВС уничтожили два самолета американской гуманитарной организации, патрулировавшей район между Кубой и Флоридой. Погибли четыре человека. В тот период Рауль Кастро занимал пост министра обороны Кубы.

Вашингтон рассматривает возможное обвинение как часть более широкой кампании давления на Гавану. После возвращения в Белый дом Трамп ввел новые санкции против Кубы, усилил ограничения на поставки нефти и даже допустил возможность «дружественного поглощения» страны.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель уже обвинил США в попытке «задушить кубинский народ».

Рауль Кастро — одной из ключевых фигур кубинской политики. Вместе с братом Фиделем он участвовал в революции 1959 года и руководил страной с 2008 по 2018 год.

