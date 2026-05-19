Украина открыла дорогу своим дронам для ударов по России, уничтожив прифронтовую ПВО 19.05.2026, 20:30

ВСУ применили новую стратегию.

Масштабные бомбардировки российских НПЗ, портов и военных предприятий, кульминацией которых стал крупнейший за всю войну удар по Москве и области в ночь на 17 мая почти 600 дронами, стали возможны благодаря новой стратегии Вооруженных сил Украины. Новые дроны средней дальности сильно «проредили» противовоздушную оборону, расположенную на оккупированных территориях и в приграничных районах самой России. Одни только такие удары не могут переломить ход войны, считают военные аналитики, но они меняют и его, и динамику конфликта, пишет The Moscow Times.

В последние месяцы ВСУ направляют все больше ресурсов на удары средней дальности — по зоне, расположенной примерно в 30‑200 км за передовой. Уничтожая дронами средства ПВО и тыловые объекты обеспечения фронта, Украина срывает продвижение российских войск и открывает путь для дальнобойных беспилотников и ракет, которые бьют по НПЗ, нефтехранилищам, портам, военным заводам, рассказали Reuters два украинских командира, два специалиста по дронам и три военных аналитика.

«Удары средней дальности играют сейчас решающую роль» в нанесении дальнобойных ударов по России на расстояние до 2000 км, сказал Reuters Роберт Бровди, командующий Силами беспилотных систем Украины. Президент Владимир Зеленский заявил недавно, что число ударов средней дальности по сравнению с мартом увеличилось вдвое, а с февралем — вчетверо.

Издание TThe Wall Street Journal называет это «вероятно, главным изменением в ходе боевых действий нынешней весной». Растет количество дронов средней дальности, таких как украинские FP-2 и «Чаклун V», американский Hornet, ВСУ также используют для ударов спутниковую связь Starlink, которой больше нет у российской армии.

Интенсивная деятельность в сфере исследований и разработок, а также рост числа квалифицированных пилотов приносят свои плоды, сказал газете руководитель подразделения БПЛА 1‑го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов», опубликовавший видеозаписи успешных ударов по объектам российской тыловой инфраструктуры.

По словам Роберта Бровди, его беспилотные силы уничтожили в этом году не менее 129 систем ПВО на оккупированных Россией территориях. В результате, заявил он на прошлой неделе, российская армия испытывает их дефицит и вынуждена использовать устаревшие комплексы и радиолокационные станции, которые были «на вооружении еще в 60‑х годах».

Как рассказал Reuters командир 7‑го батальона 414‑й отдельной бригады беспилотных систем, его подразделение занимается в основном уничтожением целей на расстоянии до 100 км от линии соприкосновения. Наиболее ценные, по его словам, — радиолокационные установки и зенитно-ракетные системы ПВО, такие как «Бук», «Тор» и «Панцирь».

Беспилотники изменили характер конфликта настолько, что линия фронта, возможно, уже не является местом, где решается исход войны, отмечает Bloomberg. Сейчас на самых передовых позициях находится всего по три украинских солдата на километр, «они стали обузой», сказал агентству Николай Белесков, главный консультант Национального института стратегических исследований в Киеве.

Для обороны они там и не особо нужны — ВСУ научились надежно останавливать российских солдат с помощью дронов, в результате чего с конца зимы линия фронта почти не изменилась.

Важнее то, что Украина, страдавшая от массовых налетов российских дронов и ракет, бывших по ее городам и электростанциям, теперь сама может бомбить энергетические и военные объекты в российских регионах. И средства ПВО оккупантов гораздо меньше мешают ее дальнобойным дронам и ракетам, в зоне досягаемости которых оказалось около 70% российского населения.

В результате настроения в российском Z-сообществе становятся все более мрачными, констатирует Иван Филиппов, который изучает его с начала войны.

«Даже учитывая уровень вольницы, которая царит в z-пространстве, тексты на тему «мы движемся к поражению» писать все-таки небезопасно», но z-авторы все же пытаются донести до читателей мысль, что «война в тупике, перспективы туманны, а победа невозможна», отмечает Филиппов:

«В результате я читаю километры текстов от самых разных авторов, начиная от технарей и инженеров, которые занимаются беспилотниками, и заканчивая военными, в которых авторы вроде бы формально пишут о том, что необходимо для победы, а на деле — описывают неизбежное поражение».

