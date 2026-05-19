На что способен первый украинский КАБ «Вирівнювач» и в чем его уникальность 19.05.2026, 16:04

Война уже ощущается в самом центре РФ.

Украина создала собственную управляемую авиабомбу под названием «Вирівнювач». Она прошла все необходимые испытания и готова к боевому применению.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров. По его словам, так Украина переходит от импорта к созданию собственного оружия, которое значительно усиливает Силы обороны. Как развивается производство украинского вооружения, разбирались журналисты телеканала FREEДОМ.

Разработка первой украинской корректируемой авиабомбы (КАБ), созданной при поддержке оборонного кластера Brave1, длилась 17 месяцев, а сейчас Минобороны закупило первую экспериментальную партию. Пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение оружия в реальных условиях войны. Это уникальная бомба, которая с нуля разработана украинскими инженерами без западных или советских технологий. Ее боевая часть составляет 250 кг, бомба способна поражать цели на десятки километров.

«Украина переходит от импорта отдельных решений к созданию собственного высокотехнологичного оружия, которое системно укрепляет Силы обороны и обеспечивает технологическое преимущество на поле боя. В скором времени украинские КАБы начнут поражать цели противника. Мы расширяем масштабы решений, которые увеличивают дальность и точность поражения и меняют правила современной войны», — заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Украина также активно разрабатывает и производит новое поколение беспилотных систем. Дрон-перехватчик «Чаклун» имеет успешность выполнения задач от 88 до 100% процентов, заявил представитель производителя БпЛА Иван Андрущак.

Если задание не выполнено, дрон можно безопасно вернуть, подготовить и использовать повторно. Украина презентовала эту модель БпЛА и другое оружие собственной разработки на международной выставке SAHA-2026 в Стамбуле. Страну представляли 15 компаний на общем национальном стенде ZBROYA. Реактивный дрон-перехватчик “Чаклун” — многофункциональный мобильный комплекс, предназначенный для воздушной визуальной разведки. Может развивать скорость до 320 км в час и проводить в воздухе до трех часов. И что немаловажно, он может работать на низкой высоте.

«Нынешний конфликт на Ближнем Востоке показал, что даже крупные международные оборонные компании не располагают эффективной защитой от недорогой и точной угрозы в виде дронов типа «Шахед». А у нас она есть, потому что мы уже приобрели опыт противодействия таким атакам. Украина нашла контрмеры на эти вызовы и сейчас эффективно использует перехватчики на поле боя. Именно поэтому интерес к таким системам очень высок», — отметил Андрущак.

Европейские союзники увидели, насколько эффективны украинские технологии и разработки в бою, поэтому продолжают расширять сотрудничества с Украиной в сфере безопасности и обороны. Так, Украина и Литва подписали договор в рамках проекта Drone Deal. Президент Украины Владимир Зеленский высказал надежду, что аналогичное соглашение будет подписано и с Латвией. Украина направит своих экспертов в страны-партнеры для обмена опытом и усиления безопасности государств от расширяющейся российской агрессии. Тем временем нидерландская и немецкая компании ускоряют разработку новой дальнобойной ракеты RUTA Block 3 с дальностью 2 тыс. км. Версия Block 2, созданная при поддержке украинского кластера Brave1, сейчас испытывается в Украине. В этом году ее производство планируют увеличить.

- Европа должна иметь собственные противоракетные системы и быть самодостаточной в противостоянии этим угрозам. Мы вновь повторяем: нам нужна собственная противоракетная оборона и укрепление украинской ПВО уже сейчас. На этой неделе мы работаем с партнерами над усилением защиты человеческих жизней. Спасибо всем, кто уже работает над этим вместе с Украиной, — подчеркнул Зеленский.

Украинское оружие уже успешно выполняет свои задачи. 17 мая в Московской области РФ было поражено предприятие «Ангстрем», которое специализируется на производстве микросхем для высокоточного оружия. Также поражена насосная станция, которая используется для перекачки, хранения и отгрузки больших объемов бензина и дизельного топлива, в том числе для российской армии.

«Чем больше будет таких ударов, прорыва российской ПВО, тем ближе крах их политики и их парадигмы принятия решений. Тогда России придется разговаривать с ослабленной позиции, а не с сильной. Сейчас они не могут достигнуть цели «военной операции», наоборот, это разворачивается к ним ударами по их территории. Поэтому Москва — это фактически ключевой центр всей страны. И это сосредоточение всех энергий по принятию решения по остановке войны», — прокомментировал основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact, участник боевых действий Валерий Боровик.

Хоть Россия и продолжает делать ставку на массированные атаки по Украине, война уже ощущается в самом центре РФ. Удары по предприятиям Московской области доказывают, что ранее «могущественное государство» сейчас не может защитить себя и находится в очень слабом положении. Поэтому партнеры все активнее инвестируют в совместные разработки с Украиной, понимая: украинский опыт и технологии становятся основой новой системы безопасности в Европе.

