Потери российских танков в Украине шокировали американских военных 19.05.2026, 16:07

Армия России лишилась почти всего танкового ядра.

С начала полномасштабной войны Россия потеряла больше основных боевых танков, чем имела в строю до вторжения. К такому выводу пришло разведывательное управление армии США , пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

По данным американских военных, к середине 2024 года российская армия потеряла 3197 танков и более 6160 бронированных машин. Позже оценки выросли почти до 4000 уничтоженных танков. Военная разведка США подчеркивает, что масштабы потерь вынудили Москву возвращать в строй устаревшую технику, включая старые Т-55.

Особое внимание аналитики уделяют российским Т-90М — самым современным танкам армии РФ. Несмотря на усиленную броню, системы радиоэлектронной защиты и современные прицелы, эти машины массово уничтожаются на фронте.

Главной причиной называют революцию в тактике войны. Украинские силы активно используют FPV-дроны, противотанковые комплексы Javelin и Carl Gustaf, а также мобильные группы, действующие по принципу быстрых засад и ударов с разных направлений.

Американские эксперты считают, что война в Украине меняет само представление о роли танков на поле боя. Теперь даже тяжелая бронетехника становится крайне уязвимой без современных систем разведки, сетевого управления и защиты от беспилотников.

При этом в США не считают танки устаревшими окончательно. Военные отмечают, что модернизированные машины с интеграцией дронов, новых сенсоров и активной защиты по-прежнему остаются важнейшим инструментом для прорыва обороны и удержания территории.

Однако украинская война уже стала примером того, как дешевые дроны и высокоточные противотанковые системы способны наносить колоссальный урон даже крупнейшим бронетанковым армиям мира.

