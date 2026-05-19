«Си явно спросит про Сибирь» 4 19.05.2026, 12:28

Китай воспользуется слабостью России.

Глава Китая Си Цзиньпин во время переговоров в Пекине заявил Дональду Трампу, что Путин в итоге может «пожалеть» о решении начать полномасштабное вторжение в Украину.

Что могут означать эти слова? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Китай видит, как Россия стремительно теряет своих союзников по тем или иным причинам. Буквально на наших глазах отпадает Армения. При том, что длительное время, до начала полномасштабной войны России против Украины, никому в голову не могло прийти, что Армения переориентируется с России на Запад.

Но, тем не менее, это и происходит на наших глазах. Это один из важных моментов.

У РФ просто нет ресурсов для того, чтобы поддержать своих союзников в условиях, когда все их ресурсы «вбуханы» в эту войну. При этом какого-то очевидного результата она не приносит. Очевидно, что с точки зрения Китая это было глупостью.

Если ты начинаешь войну, значит, должен просчитать все варианты. И, соответственно, если ты объявляешь спецоперацию, которая должна была завершиться за 3 дня, значит, она должна завершиться за 3 дня. Если ты ее не завершил за 3 дня, то ты неправильно оценил ситуацию, значит, ты неудачник.

Думаю, что по меркам Си Путин — неудачник, лузер, который не способен планировать, принимать адекватные решения.

— Означает ли это какое-либо изменение китайской политики?

— Вряд ли. Потому что Китай на самом деле все устраивает. То, что Путин жалеет о начале этой войны, не значит, что об этом жалеет Си. У Си как раз все хорошо.

Россия окончательно попала в кабалу от Китая. Думаю, что китайцам это приносит особое удовлетворение, если вспомнить, что есть такая китайская идеологема о «столетии унижений». Это период с начала XIX до середины ХХ века, когда Китай был полуколонией, зависимой от западных держав, которые навязывали ему невыгодные договора. Короче говоря, полное государственное унижение. И нынешний коммунистический Китай в значительной степени позиционирует себя как государство, которое преодолело последствия этого «столетия унижений». Одним из государств, которые тогда навязывали Китаю колониализм, была Россия.

Потом влияние со стороны СССР, многочисленные конфликты приграничные. У Китая нет каких-либо оснований положительно и позитивно относиться к России. Использовать можно, но, уверен, что им приносит особое удовлетворение то, как сейчас российское руководство вынуждено унижаться перед китайским ради того, чтобы выпросить какие-то преференции, ресурсы.

Продолжение войны в Украине Китай вполне удовлетворяет. Их вполне удовлетворяет, что Россия залазит в экономическую кабалу от Китая, переориентируется полностью на него, зависит во всех сферах от КНР.

— Как Пекин будет усиливать свое влияние в РФ?

— Думаю, что этот информационный вброс вряд ли случаен. Теперь это опять-таки предъявят Путину и скажут: «Мол, ты — лузер, мы можем тебя поддержать, можем тебе помочь, но давай, скажи нам, что ты можешь предложить. Только конкретно. Какие преференции, какие ресурсы? Давай построй нам, например, газопровод за свои деньги, чтобы поставлять нам газ по сверхнизкой цене.

Может быть, у тебя там ещё что-то в Сибири осталось полезного? Давай, говори, чем ты нас можешь заинтересовать?»

