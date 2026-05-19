19 мая 2026, вторник, 20:55
Мадьяр прибыл в Польшу: это его первый зарубежный визит в качестве премьера Венгрии

1
  • 19.05.2026, 20:08
Петер Мадьяр
Фото: Getty Images

Он встретится с представителями польских властей.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр приземлился в аэропорту Кракова. Таким образом он начал свой первый официальный зарубежный визит в новой должности. Завтра, 20 мая, он встретится в Варшаве с представителями польских властей.

«Мы проведем официальные переговоры с премьер-министром Польши. Я также встречусь с президентом Польши и спикерами Сейма и Сената», — написал глава венгерского правительства в своих социальных сетях.

Петер Мадьяр сообщил, что в состав венгерской делегации вошли министры, отвечающие, в частности, за иностранные дела, экономику, транспорт, оборону, культуру и сельское хозяйство.

Свою публикацию он закончил поговоркой (свободный перевод):

«Поляк, венгр — как два брата,

И в бою, и за столом,

Храбрые и резвые —

Да благословит их Бог».

После завершения визита в Польшу Петер Мадьяр направится в Вену, где у него запланированы переговоры с канцлером и президентом Австрии.

