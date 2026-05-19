Мадьяр прибыл в Польшу: это его первый зарубежный визит в качестве премьера Венгрии
- 19.05.2026, 20:08
Он встретится с представителями польских властей.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр приземлился в аэропорту Кракова. Таким образом он начал свой первый официальный зарубежный визит в новой должности. Завтра, 20 мая, он встретится в Варшаве с представителями польских властей.
«Мы проведем официальные переговоры с премьер-министром Польши. Я также встречусь с президентом Польши и спикерами Сейма и Сената», — написал глава венгерского правительства в своих социальных сетях.
Петер Мадьяр сообщил, что в состав венгерской делегации вошли министры, отвечающие, в частности, за иностранные дела, экономику, транспорт, оборону, культуру и сельское хозяйство.
Свою публикацию он закончил поговоркой (свободный перевод):
«Поляк, венгр — как два брата,
И в бою, и за столом,
Храбрые и резвые —
Да благословит их Бог».
После завершения визита в Польшу Петер Мадьяр направится в Вену, где у него запланированы переговоры с канцлером и президентом Австрии.
I am on my way to my first official visit to Poland as Prime Minister.— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) May 19, 2026
We are arriving in the beautiful city of Kraków on a commercial flight via Vienna, from where we will continue by train to Warsaw later this evening.
Joining the prime ministerial delegation are Foreign… pic.twitter.com/UMlWvWrzYm